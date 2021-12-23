Sayıştay raporuna yansıdı: PTT'nin 2 milyon dolar ödediği firma iflas etmiş

Sayıştay’ın TBMM’ye sunulan PTT AŞ 2020 Yılı Denetim Raporu’nda, PTT AŞ’nin maden ticaretiyle uğraşan firmaya 2 milyon dolar ödediği, sonra bu firmanın iflas ettiği ortaya çıktı. Paranın geri ödendiği bilgisi raporda yer almadı. Posta ve kargo hizmetlerinin de “doğrudan temin” yoluyla gerçekleştirildiği rapora yansıdı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, 2020 yılını 740.9 milyon TL dönem zararı ile kapatan PTT AŞ tarafından, kıymetli maden ticaretiyle uğraşan 750 bin TL sermayeli bir firmanın “know-how’ından yararlanmak suretiyle kıymetli madenlere ilişkin ticari faaliyeler yürütmek ve bunlara yatırım yapmak amacıyla 2 milyon dolar ödendi. PTT ile firma arasında “Altın Dış Ticaret İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokol imza tarihinden itibaren üç yıl (9 Ağustos 2021 tarihine) geçerli olacaktı. Protokolün süresinde sona ermesi durumunda PTT’nin firmaya sağladığı toplam 2 milyon dolar tutarındaki fon PTT’nin talebi üzerine geri ödenecekti. Şirketin yönetim kurulunda PTT’nin belirlediği bir kişinin de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması kararlaştırıldı. Protokole göre bir yıl içerisinde kâr elde edilememesi fesih nedeni olarak sayıldı.

Sayıştay’ın raporunda, muhasebe kayıtlarında 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen faliyetlerle ilgili bir gelir kaydı bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle hukuk müşavirliği tarafından 6 Ekim 2020 tarihinde şirkete ihlal bildiriminde bulunuldu. Firma ise 5 Kasım 2020 tarihli yazıyla “teknik iflasta” olduğunu bildirdi. Bunun üzerine PTT 3 Şubat 2021 tarihinde, 2 milyon dolar tutarındaki fonlamanın yasal faiziyle birlikte iki ay içerisinde kendilerine verilmesini istedi. Bu paranın geri ödenip ödenmediği konusunda raporda bir bilgi yer almadı.