Sayıştay raporu Sarayın kamuya maliyetini açıkladı

Sayıştay raporu, Saray'ın kamuya maliyetini ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplamda yüz milyonları bulan bütçesinden nerdeyse yarısı örtülü ödenekten.

Sendika.org'un haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harcamaları ilk kez Sayıştay raporlarına yansıdı. Raporla Saray’ın kullandığı örtülü ödenek gideri de Saray’a bir yılda harcanan para da ilk kez ortaya çıktı. Erdoğan’ın maaşı olan aylık 43 bin liranın yanı sıra 150 milyon lira da örtülü ödenekten para alıyor. Geçtiğimiz yıl Erdoğan, cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneğine dair özel bir düzenleme yaptırmıştı ve ödeneğin denetimini yine cumhurbaşkanlığına bırakmıştı.

Elektrik, su, ısınma gibi giderleri 16 milyonu bulan Saray’ın ödeneğinden vatandaşa 3 milyon çıkıyor.

Nereye gittiği belli olmayan 150 milyon lira

Raporda “cumhurbaşkanlığının Gizli Hizmet Gideri” 150 milyon lira olarak belirlendi. Yani 27 Mart 2015’te yapılan yasal düzenleme ile gizlenen Cumuhrbaşkanlığı örtülü ödeneği için 150 milyon lira harcandı. Yasaya Mart 2015’te koyulan bir madde ile Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki ödeneklerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenmesi ve uygulanması düzenlemesine gidildi. Bu da Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinin gizli kalması olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayda 43 bin lira maaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine 525 bin TL ödeme yapıldı. Cumhurbaşkanı ödeneği hanesine yazılan bu tutardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aylık maaşının 43 bin 750 TL olduğu anlaşıldı. Saray’ın personeline 2015 yılı içinde 67 milyon 255 bin 79 TL harcandı.

Suya 3 milyon, deterjana 155 lira

Bir yıl içinde “kullanmaya yönelik su tüketimi aboneliği” için 3 milyon 2 bin 878 TL harcandı. Buna karşılık, “Sabun, deterjan ve temizlikte kullanılan kimyevi maddeler ile bu amaçlarla kullanılmak üzere diş macunu, diş fırçası, kova, força, paspas” alımına ile sadece 155 TL harcanması dikkat çekti.

Aylık ısıtma 266 bin lira

Saray’ın ısıtılması için bir yılda toplam 3 milyon 200 bin 196 TL harcandı. Bu da Saray’ın aylık ısıtma giderinin ortalama 266 bin 666 TL olduğunu gösterdi. Saray’ın kullandığı taşıtların akaryakıt ve yağ alımları için ise 4 milyon 330 bin TL harcandı.

Saray’ın aydınlatmasına aylık 806 bin lira

Sarayın bir yıllık elektrik tüketim bedelinin ise 9 milyon 672 bin 688 lira olduğu görüldü. Yani Saray’ın aylık elektrik faturası yaklaşık 806 bin lira.

Organizasyonlara 30 milyon lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdiri ile temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü tören, fuar ve organizasyon giderleri için bir yılda 30 milyon 648 bin 492 lira harcandı.

Derneklere 4 milyon

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kurullara 4 milyon 150 bin lira para transfer edildi.

Vatandaşa 3,5 milyon

Bir dönem çok tartışılan Saray yardımı da Sayıştay’ın raporunda yer aldı. Raporun “hane halkına yapılan transferler” kaleminde 3,5 milyon lira para transfer edildiği görüldü. Geçtiğimiz hafta TÜİK’in açıkladığı istatistiklerde 30 milyon yurttaşın yardımsız yaşayamadığı belirtilmişti.

İnternete 580 bin lira

Telefon abonelik ve kullanım ücretlerine 1 milyon 2014 bin 306 lira harcandı. Anadolu Ajansı aboneliği ile birlikte internet servis sağlayıcılara abonelik ve internet erişimi karşılığında ödenen ücretler için ise 580 bin 155 lira harcandı.

Uydu telefonuna 2 bin lira

Saray’ın uydu haberleşmesine ilişkin abonelik ve kullanım ücretleri için ise 2 bin 946 lira kaydedildi.

Ankara dışı görevlere 10 milyon lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtiçi gezilerinde geçici olarak görevlendirilen Cumhurbaşkanlığı personeli için 3 milyon 799 bin 644 lira harcandı. Yurtdışı geçici görevlendirmeler için ise yaklaşık 6 milyon lira harcandığı görüldü. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara dışı masrafı yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplamda 10 milyon liraya yaklaştı.

Kiralık araca 8 milyon lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015 yılı içinde 8 milyon 767 bin lira harcayarak taşıt kiraladı, 40 bin lira harcayarak da yüzer taşıt kiraladı.

Gazete ve dergiye 204 bin lira

“Hizmetin gerektirdiği kalem, silgi, zımba teli, topluiğne, ataç, disket, CD, flash disk, toner, mürekkep, klasör, dosya, basılı kâğıt, defter kırtasiye alımlarına 1216 TL harcandı. Saray; “gazete, resmi gazete, dergi, bülten gibi belirli sürelerde basılan yayınlar” için ise 204 bin 953 TL ödeme yaptı.

Hayvanlar için 2 bin 448 lira

Canlı havyan alım bakım ve diğer giderleri için 2 bin 448 lira harcandı. Bu gider için hizmette kullanılan hayvanlar dışında, her cins ve çeşit hayvan alımı, havyanların koruması, bakımı, kurtarması ve dağıtımı” tanımlaması yapılıyor.