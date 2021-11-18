Sayıştay raporu: Kapatılan hastanelerindeki elektronik eşyalar “hurdaya” ayrıldı

Sayıştay’ın 2019 yılı raporunda, kapatılan hastanelerdeki bazı cihazlara, kullanılabilir durumda olduklarına ilişkin teknik raporlar hazırlanmadan “hurda” denildiği, teknik raporlarının da “belge eksikliğini” gidermek amacıyla sonradan hazırlandığı belirtildi. Bazı cihazların ise hiçbir teknik rapor hazırlanmadan hurdaya ayrıldığı kaydedildi.

Raporda “Hurda işlemlerinin kayıp ve çalıntı riskini ortadan kaldıracak, tam ve doğru bir raporlama sistemiyle takibi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Raporda, hurdaya ayrılmada yaşanan bu sorunun “plansızlıktan” kaynaklandığı da vurgulanarak “Sorunların birçoğunun, taşınan hastanelerdeki tasfiye süreçlerine ilişkin prosedürlerin belirlenmemiş olması, taşınma iş ve işlemlerinin önceden iyi planlanmamış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir” yorumuna yer verildi. Raporda kamu kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine de dikkat çekildi.