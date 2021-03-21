Sayıştay raporu: ETİ Maden'in "sıfır olma şartıyla" kiraladığı araçlar 3-4 bin kilometrede teslim edildi

Sayıştay raporuna göre, ETİ Maden’in “sıfır kilometrede olması şartıyla” 2,6 milyon TL’ye kiraladığı araçlardan 11’inin 3-4 bin kilometre arasında yol yaptığı belirlendi.

ETİ Maden, 2018 yılının Eylül ayında 2 milyon 600 bin TL bedelle araç kiraladı. İhalenin şartnamesinde, araçların sıfır kilometre olması gerektiği belirtildi. İdarenin mali işlemleri üzerinde gerçekleştirilen Sayıştay denetimleri ile sıfır kilometre denilerek alınan araçların aslında 3-4 bin kilometre arası yol yaptığı tespit edildi. Sayıştay denetçileri, kiralık araçlara ilişkin tespitlerini kuruma ilişkin hazırlanan denetim raporuna bulgu olarak kaydetti.

BirGün Mustafa Bildircin'in haberine göre, ETİ Maden yetkilileri ise bu tespite ilginç bir yanıt verdi. Buna göre idare, araçların kiralandığı şirketin merkezinin Diyarbakır’da olduğunu ve araçların oradan temin edildiğini bildirdi. Yanıtta, “Araçlar Diyarbakır’dan Ankara’ya yola çıktılar. O yüzden 3-4 bin kilometrelik mesafe kat etmeleri normal” ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır ve Ankara arasının bin 13 kilometre olması 3-4 bin kilometre yolun nasıl katedildiğine ilişkin kuşkulara yol açtı. Araçları idareye kiralayan şirketin teslimatı geç yaptığı ve bu sırada araçların kullanıldığı buna karşın idarenin itiraz etmeden teslim aldığı ifade edildi.