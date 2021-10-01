Sayıştay raporu: DSİ, Taşıt Kanunu'nu yok sayarak 34 adet ithal araç kiraladı

Sayıştay denetimlerine göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Taşıt Kanunu’nun yok sayarak toplam 34 adet ithal araç kiraladığı belirlendi.

DSİ’ye bağlı bazı bölge müdürlüklerince gerçekleştirilen araç kiralama ihalelerinde, “237 sayılı Taşıt Kanunu”nda yer almayan makamlar için silindir hacmi 1600 cc üzerinde yabancı menşeli binek araç kiralandığı tespit edildi. Silindir hacmi 1600 cc’nin üzerindeki yabancı menşeli araçların kasko değerinin yüksek olduğuna dikkati çeken denetçi, “Bu durum, bütçeden daha fazla kamu kaynağı kullanılmasına neden olunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

En çok Ankara'da

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, raporda, toplam sayıları 34 olan kiralık araçların bazı bölge müdürlüklerine göre dağılımları şöyle paylaşıldı:

-Ankara 5’inci Bölge Müdürlüğü: 6 adet 8+1 otomobil.

-Mardin 16’ncı Bölge Müdürlüğü: 4 adet 4+1 otomobil.

-Kahramanmaraş 20’nci Bölge Müdürlüğü: 4 adet 4+1 otomobil.

-Kars 24’üncü Bölge Müdürlüğü: 2 adet 4+4 otomobil, 1 adet 8+1 otomobil.

Teminat mektupları iade edilmedi

DSİ’ye yönelik diğer bazı bulgular ise şunlar oldu:

-Mülkiyeti kuruma ait arazi ve arsaların üzerine binalar yapılmasına rağmen tapu kayıtlarında cins tashihleri yapılmadı.

-Geçerlilik süresi dolan teminat mektupları iade edilmedi.

-Belli bir süreyi gerektiren doğrudan temin alımları için sözleşme imzalanmadı.