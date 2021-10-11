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Sayıştay raporu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde “yemeklere daha fazla ücret ödendi” kamu zararı oluştu

11 Ekim 2021 09:49

Akdeniz Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin yemek hizmetine fazladan ödeme yaptığı ortaya çıktı. Sayıştay’ın raporunda kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre Sayıştay’ın Akdeniz Üniversitesi 2020 yılı raporunda, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin, yemek hizmet ihalesini Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa yapmaması sonucu kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

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