Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı faaliyetlerini inceleyen Sayıştay, raporunda BİM ve A101 marketleri ile yapılan anlaşmaların içeriğine yer verdi. Vatandaşların ucuz et yemek için Et ve Süt Kurumu’nun marketlerine gittiğini, ancak et bulamadığını bildiren Sayıştay, “Piyasa şartlarında vatandaşın et tüketmesi zor. Marketlerinizde et bulundurun” uyarısında bulundu.

2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, Et ve Süt Kurumu yurt içi besleyiciden 22 bin 822 büyükbaş, 8 bin 51 küçükbaş olmak üzere toplam 31 bin 873 hayvan aldı; ancak bu alım vatandaşların talebini karşılamadı.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, bunun yerine ithal hayvan ve ete yönelme olduğuna dikkat çeken Sayıştay, ithal etin kamuya maliyetinin 3,1 milyar TL olduğunu vurguladı. Raporda, BİM ve A101 ile yapılan “ucuz et” anlaşması sonrasında bu marketlere de 25 bin 37 ton et satışının yapıldığına işaret edildi.

Et ve Süt Kurumu’nun piyasaya göre daha düşük fiyatlarda et sattığını hatırlatan Sayıştay, kurumun mağazalarında et bulunamadığını ifade etti. Yurttaşın ucuz et için yöneldiği kurumda daima et satışının yapılması gerektiğine vurgu yapan Sayıştay denetçileri, “Kurum kombina ve mağazalarında yapılan inceleme ve denetleme çalışmalarında, kuşbaşı, kıyma gibi temel et ürünleri ile sucuk gibi şarküteri ürünlerinin satış mağazalarında zaman zaman mevcut olmadığı, kurumun tüketici talebini yeterince karşılayamadığı gözlenmiştir” dendi.

Piyasa fiyatları ile kurumun satış fiyatları arasındaki farkın gittikçe arttığını anlatan Sayıştay, “Et ve Süt Kurumu’nun ana statüsünde yer alan ‘tüketicinin korunması’ görevinin yerine getirilmesi konusu dikkate alınarak, kurumun satış mağazalarında satılan temel et ürünleri ile şarküteri ürünlerinin tüketici taleplerini karşılaması konusunda azami gayret gösterilmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.