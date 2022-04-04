Sayıştay milyonlarca liralık kamu zararını ortaya çıkardı

TBMM adına kamu kurumlarını denetleyen Sayıştay, 575 yargılamaya esas dosya için kamu zararı tespit etti. Sayıştay, 410 milyon 706 bin 87 TL, 2 milyon 177 bin 745 dolar ve 16 milyon 918 bin 141 Avro için tazmin kararı verdi. Mali rapor ve tabloları etkileyen hata sayısı ise 5 bin 525 oldu.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Sayıştay’ın 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda yargılama faaliyetleri hakkında da bilgi verildi. 2021 yılında yargılama dairelerine 575 yargılamaya esas rapor ve ek rapor ulaştığına işaret edilerek şöyle denildi:

“Bunların 231’i önceki yıllardan devreden, 344’ü ise 2021 yılında gelen raporlardır. Bu raporlardan 413’ünün yargılaması tamamlanmış ve ilam düzenlenmiştir. Yargılanan raporlarda kamu zararı olarak ileri sürülen tutarlardan, 410 milyon 706 bin 87 TL ile 2 milyon 177 bin 745 dolar ve 16 milyon 918 bin 141 Avro kamu zararı için tazmin kararı, 750 milyon 805 bin 84 TL ve 614 bin 683 Avro için hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğuna karar verilmiş olup 134 milyon 784 bin 36 TL ile 190 bin dolar ve 84 bin 840 Avro ise sorgu üzerine yargılama öncesinde tahsil edilmiştir.”

11 dosya savcılıkta

Raporda ayrıca Türk Ceza Yasası’na göre, suç oluşturan fiillere ilişkin olarak gereği yapılmak üzere 11 konunun ilgili kamu idarelerine ve/veya cumhuriyet savcılıklarına gönderilmesine karar verildiği belirtildi.