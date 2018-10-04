Sayıştay: MEB'in çeşitli birimleri adına yetkisiz kişiler, bankalarda çok sayıda hesap açtı

Sayıştay'ın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017 yılı denetim raporuna göre, Bakanlığın il ve ilçe müdürlükleri ile diğer çeşitli birimleri adına yetkisiz kişilerce bankalarda çok sayıda hesap açıldığı, kamu gelir ve giderlerinin bir bölümünün bütçe ile ilişkilendirilmeksizin ve kurumun muhasebe ve mali yönetim sistemine dahil edilmeksizin bu hesaplarda izlendiği ve Bakanlığın mali tablolarında bu gelir ve giderlere yer verilmediği tespit edildi. Raporda, bu hesapların, bütçe kanunu ya da diğer kanun hükümleri gereğince belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ya da projelerin desteklenmesi ve benzeri amaçlar için açılan ve işlemleri muhasebe birimi tarafından yürütülen hesaplar olmayıp, tamamıyla mali yönetim ve kontrol sistemi dışında işletilen, yetkisiz kişiler tarafından açılan ve kurumun muhasebe sisteminde izlenmeyip banka hesaplarına da dahil edilmeyen banka hesapları olduğu ifade edildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Altay, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunu Destekleme Projesi (PICTES) kapsamında 2 milyar Avro yardım geldiği, Sayıştay raporlarından da anlaşıldığı üzere Projelere ait banka hesaplarından yetkili muhasebe birimi dışında işlemler yapıldığı bilgilerine ulaşıldığını belirterek bu konuda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yazılı soru önergesi verdi.

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan 2017 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda MEB ile ilgili şu tespitler yer aldı:

- Fiilen işlevsiz hale gelen “Akşam Sanat Okulları”na ek ders ücreti karşılığında çok sayıda öğretmen atadı ve bu öğretmenlere bir yıl boyunca ek ders ücreti ödendi. MEB’in dersliği ve öğrencisi olmayan bu birimlere 2017 yılında yaptığı ödemelerin 3.062.623,83 TL olduğunu kaydeden Sayıştay denetçileri, ödeme yapılan öğretmenlerin herhangi bir ders görevi olmadığını saptadı. Fiilen olmayan okula atanan öğretmenlere yapılan ödemelerin 2014 ve 2015 yıllarında Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak bildirildiğini tespit eden Sayıştay, buna karşın müdürlükten cevap gelmediğini ve bu nedenle ödemelerin sürdürüldüğünü açıkladı.

- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir Akşam Sanat Okulu’nda ise branşı ya da herhangi bir görevi olmadığı halde 75 öğretmene her ay düzenli olarak ek ders ücreti ödendiği ortaya çıktı. Bu öğretmenlere yalnızca 2017 yılında toplam 663.404,79 TL ek ders ücreti ödendiğini belirten Sayıştay, MEB’in iki akşam sanat okulu için geçen yıl toplam 3 milyon 700 bin lira ek ders ücreti ödediğini belirtti.

- Ek ders ücretlerinin ders görevi verilenlere ödenmesi gerektiğinin altını çizen denetim raporunda, “Herhangi bir ders görevi bulunmayan öğretmenlerin maaşa ilave olarak her hafta düzenli şekilde 18 saat üzerinden ek ders ücreti almalarının yasal bir temeli bulunmamaktadır” değerlendirmesinde bulunuldu. Sayıştay, çok sayıda öğretmen açığı bulunduğu halde yetişmiş öğretmenlerin bu şekilde atıl bırakılmasının ya da kariyerleri ile ilgisi bulunmayan görevlerde istihdam edilmelerinin izah edilemeyeceğini ifade etti.

- MEB’in öğretmen görevlendirmelerinde bölgesel dengeyi gözetmediğini de tespit etti. Öğretmen atamalarında il, ilçe ve okul bazında sağlıklı bir planlama yapılmadığının altını çizen Sayıştay denetçileri, bazı bölgelerde önemli sayıda öğretmen fazlası bulunurken bazı bölgelerde ise yeterli görevlendirme yapılmadığına dikkati çekti. Öğretmen ihtiyacı ile öğretmen fazlası sayılarının birçok bölgede yüksek olduğuna vurgu yapan Sayıştay, öğretmen ihtiyacının bazı büyükşehirlerde 107 bin 109 iken aynı zamanda 29 bin 626 norm kadro fazlası olduğunu belirtti. Sayıştay denetçileri, Türkiye genelinde 153 bin 640 öğretmen ihtiyacı varken aynı zamanda 41 bin 654 öğretmenin norm fazlası durumunda olduğunu kaydetti.

- Bakanlık, 2017 yılında toplam 20.466.562.189,64 TL ödenek üstü harcama gerçekleştirdi.

- Yatırım projelerinde kullanılmak üzere tahsis edilen sermaye giderleri ödenekleri amacı dışında kullanıldı.

- Muhasebe birimi dışında, yetkisiz kişiler tarafından bankalarda MEB adına hesaplar açıldı.

- Özel okullara kayıtlı öğrencilerin yararlanmak istediği destekler için öğrenci velilerinin gerçek dışı bulunduğu beyanlar yeterli ölçüde kontrol edilmedi.

CHP'li Altay'dan soru önergesi

CHP Grup Başkanvekili Altay’ın Milli Eğitim Bakanın Ziya Selçuk’a Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunu Destekleme Projesi (PICTES)’e ilişkin soru önergesi şöyle:

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunu Destekleme Projesi (PICTES) kapsamında 2 milyar Avro yardım geldiği, Sayıştay raporlarından da anlaşıldığı üzere Projelere ait banka hesaplarından yetkili muhasebe birimi dışında işlemler yapıldığı bilgilerine ulaşılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda;

- PICTES Projesi kapsamında Avrupa Birliğinden toplam ne kadar para gelmiştir?

- PICTES Projesi kapsamında, bugüne kadar hangi kalemlerde, ne kadar para harcanmıştır?

- Sayıştay raporlarında yetkili muhasebe birimi dışında bankalardan işlem yapıldığı belirtilmiştir. Yetkili muhasebe birimi dışında işlem yapan kişiler kimlerdir?

- PICTES Projesi kapsamında Avrupa Birliğinden gelen paraların vadeli hesaba aktarıldığı ve bu vadeli hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinin muhasebeleştirilmediği bilgisi doğru mudur?

- PICTES Projesi kapsamında şahıslar üzerine açılmış banka hesapları var mıdır? Bu hesaplar kimler adına ve hangi amaçla açılmıştır? Açılan bu hesaplarda toplamda ne kadar para bulunmaktadır?

- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan Hizmetiçi eğitimlere ne kadar para harcanmıştır