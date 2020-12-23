Sayıştay: İstanbul Valiliği'nin 39 ilçe belediyesinden 1.8 milyar lira alacağı var

Sayıştay 2019 Yılı İstanbul ve Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) ilişkin Denetim Raporları’nda usulsüzlükler dikkat çekti. İstanbul Valiliği’ne ilişkin yayınlanan Sayıştay raporunda, valiliğe bağlı YİKOB’a 39 belediyenin ödemesi gereken kültür katkı payını ödemediği ve bu tutarın geçmiş yıllar dahil olmak üzere toplam 1 milyar 812 milyon 384 bin TL olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sayıştay raporunda, YİKOB’a ilişkin, “İdare tarafından bulgu kabul edilmiş olup yapılandırılmış alacaklar ve diğer alacakların tahsilatı için gereken iş ve işlemlerin titizlikle yürütüleceği belirtilmiştir. Söz konusu hususun düzeltilip düzeltilmediğine ilişkin değerlendirme sonraki denetimlerde izlenecektir” ifadelerine yer verildi.

12 ihale usulsüz

Öte yandan Ankara Valiliği’ne ilişkin Sayıştay raporunda ise bazı mal ve hizmet alımı ihalelerinin, gerekçeleri oluşmadığı halde pazarlık yöntemi ile yapıldığı tespit edildi. Raporda temel usul olmamakla birlikte bir ihale usulü olan pazarlık usulünün uygulanabilmesi için, kanunda belirtilen özel hallerin olması gerektiği belirtilerek, “Başkanlık tarafından, bazı alımların çok öncesinden bilindiği ve kararlaştırıldığı halde ihale çalışmalarının başlatılmayıp ‘Makam Olur’u çerçevesinde ivedi olarak yapılması gerektiği gerekçesiyle pazarlık usulü ile ihaleye çıkılarak konuya ilişkin alım gerçekleştirilmiştir” denildi.