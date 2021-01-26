Sayıştay’ın Ziraat Bankası raporu: Yönetim kurulu üyelerine 19 bin 750 lira maaş, yılda 4 ikramiye, banka tarafından ödenen kredi kartı

Sayıştay’ın Ziraat Bankası raporundaki maaş ve ikramiye detayları dikkati çekti. Raporda aralarında 3 eski AKP’li milletvekilinin de yer aldığı yönetim kurulunun aylık 19 bin 750 lira maaş ve ayrıca yılda 4 ikramiye aldığı ifade edildi. Öte yandan rapora göre, üyelerin kredi kartı harcamalarını da banka ödüyor.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Sayıştay, “Yönetime neden bu kadar fazla para verdiniz?” diye belge istedi. Banka ise belge sunmak yerine maaşların yanı sıra, yönetime 3 ayda bir ikramiye verdiklerini, faturası banka tarafından ödenmek üzere her birine de kredi kartıyla harcama yetkisi verildiğini açıkladı. Üst düzey personele verilen kredi kartının ise “temsil gideri” harcamaları için kullanıldığı vurgulandı. Ancak raporda kredi kartı limitin sınırlı mı sınırsız mı olduğuna dair açıklama yapılmadı.

Temsil harcaması

Adının açıklanmasını istemeyen bir yönetim kurulu üyesi, “Sayıştay, net maaş üzerinden hesaplamış, brütü hesaplasaydı bu sonuca varmazdı” dedi. Eski vekiller Faruk Çelik ve Veysi Kaynak'ın aynı zamanda emekli milletvekili aylığı aldıkları da bildirildi.

Ziraat Bankası'ndaki maaş, ikramiye ve kredi kartı harcama yetkisi gibi olanaklar genel kurul kararıyla alınıyor.

Sayıştay talep etmiş, banka bilgileri paylaşmamış

Sayıştay ayrıca bankadan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personel harcamalarına ilişkin belgeleri istediklerini ancak belgelerin verilmediğini de açıkladı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Bankada 2019 yılında 9 yönetim kurulu üyesi ve iki denetim kurulu üyesi görev almıştır. Bu üyelerin tamamının uhdesinde kamu görevi olmadığı kabul edildiğinde, 2019 yılı yönetim ve denetim kurulu üyeleri için toplam 2.346.600 TL gider yapılması gerekmektedir. Ancak, banka mizanında yer alan, ‘Yönetim Kurulu Aylık ve Ücretleri' hesabının yıl sonu tutarı 5.451.396 TL olarak gerçekleşmiştir.”

Banka yöneticileri ile yapılan görüşmelerde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin genel kurul tarafından belirlenen aylık net ücretlerinin yanında, üç ayda bir ikramiye aldıklarının belirtildiği raporda, “Kendilerine ayrıca giderleri banka tarafından karşılanmak üzere kredi kartı tahsis edildiği öğrenilmiştir. Hesabın ayrıntısı, denetim ekibi tarafından çeşitli iletişim yöntemleriyle defalarca talep edilmiş olmasına rağmen, Sayıştay denetim ekibi ile paylaşılmamıştır” denildi.