Sayıştay'ın Türkiye Kömür İşletmeleri raporundaki 1.9 milyon liralık ödemeye sansür

Türkiye Kömür İşletmeleri A.Ş’ye yönelik Sayıştay denetiminin ardından belirlenen bir ihlal tespitinin, Rapor Değerlendirme Kurulu’nda onaylanmasına rağmen kesin rapora eklenmediği ortaya çıktı. Onaydan geçen raporda yer alan 1.9 milyon TL’nin şirketten tahsili gerektiği görüşünün son raporda yer almamasına ilişkin açıklama yapılmadı.

2015 yılında oluşturulan ve görevi Sayıştay raporlarında yer alması planlanan tespitleri değerlendirmek olan Rapor Değerlendirme Kurulu’nun onayladığı tespitlerin olduğu gibi kesin rapora eklenmesi gerekirken bu işlemin yapılmadığı, “bir birim tarafından” yeni sansürlerin uygulandığı ortaya çıktı.



BirGün'den Hüseyin şimşek'in haberine göre Sayıştay’ın Türkiye Kömür İşletmeleri A.Ş’yi (TKİ) denetimin ardından, 2013 yılında özel bir şirkete 1.9 milyon TL’lik fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Bu konuya taslak raporunda yer veren Sayıştay denetçileri, “sehven yapıldığı” tespit edilen bu ödemenin şirketten geri alınmasını istedi. Kurumlar arasında yapılan yazışmanın ardından şirketin bu parayı iade etmeyeceği, alınan ödemenin “sözleşmeden kaynaklı” olduğu bildirildi. Bunun üzerine uyarılarını sürdüren Sayıştay, sözleşme nedeniyle değil hesaplama hatası nedeniyle bu paranın ödendiğini ve geri alınması gerekliliğini yineledi. Yapılan yazışmaların ardından bu tutar iki yıl sonra şirketin ana hakediş ödemesinden kesildi. Ancak Sayıştay denetçileri, aradan geçen iki yılın yasal faizinin de tahsil edilmesini istedi. TKİ ise bu talebe yönelik somut bir yanıt vermedi. Sayıştay’a verilen yanıtta, “1.9 milyon TL ana hakedişten kesilmiştir” denilmekle yetinildi.



Bu sürecin ayrıntılı olarak raporda yer alması gerektiğini bildiren denetçiler, “6 numaralı tespit” olarak konuyu Rapor Değerlendirme Kurulu’na iletti. Kurulda yapılan görüşmelerin ardından “Yayımlanmasında bir sakınca görülmediği” bildirildi ve tespit, taslak rapora eklendi. Eylül ayında yayımlanan kesin Sayıştay raporlarında ise bu tespit yer bulamadı. Tespitin ne şekilde ve hangi birim tarafından rapordan çıkarıldığı ise açıklanmadı.



TUTANAKLARI PAYLAŞSINLAR



Rapor Değerlendirme Kurulu’nun onayladığı bir tespitin “kesin rapor”da yer almamasının kanuna aykırı olduğunu bildiren TBMM KİT Komisyonu Üyesi, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Rapor Değerlendirme Kurulu’nda ne konuşulduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu nedenle görüşme tutanaklarını kamuoyu ile paylaşmalılar” dedi.



Milletvekillerinin TBMM’de yaptığı tüm görüşmelerin tutanak halinde kamuoyu ile paylaşıldığını, aynı uygulamanın şüpheli işlem nedeniyle Sayıştay tarafından da yapılması gerektiğini bildiren Yavuzyılmaz, “Ortada 1.9 milyon TL’lik bir fazla ödeme, devletin uğradığı iki yıllık faiz zararı var. Kamu zarar ettirilmiştir. Bu tespiti kim, neden rapordan çıkardı bunu öğrenmemiz gerekiyor. Üstelik kamu zararına karşın yasal faizi özel şirketten tahsil etmeyen TKİ yönetimi de bunu neden yapmadığını bir an önce açıklamalıdır” diye konuştu.