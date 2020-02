Sayıştay'ın Et ve Süt Kurumu raporundan: Marketlere yeteri kadar kırmızı et gönderilmemiş, 2,5 kat daha fazla stok yapılmış

Sayıştay, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü denetim raporunda, Et ve Süt Kurumu’nun depolarında fazla et bulunmasına karşın anlaşmalı olduğu marketlere, yeterince et ve şarküteri ürünü göndermediğini tespit etti. Sayıştay, Et ve Süt Kurumu’nun depolarında stokladığı miktarın iki yıl öncesine göre 2,5 kat arttığına dikkati çekerek, kurumu uyardı.

Rapora göre, Et ve Süt Kurumu'nun 2018 yılı itibariyle 116 bin 760 baş ithal, 156 bin 975 baş yerli olmak üzere toplam 273 bin 735 büyükbaş hayvan kesti. Kurum depolarında yıl sonunda 17 bin 608 ton donmuş karkas kırmızı et bulunduğu belirtilerek, “Stoklarda mevcut olan miktardan kurumun anlaşma yaptığı satış miktarı düşüldüğünde dahi kurumun elinde yüklü miktarda gövde sığır eti kalacağı anlaşılmaktadır” denildi.



Sayıştay denetçileri, gerek depo maliyeti gerekse de depoda bekleme süresi içerisinde oluşacak fire ve değer kayıplarının önlenebilmesi için depoda bekletilen etlerin satışı için bir an önce girişimlerde bulunulmasını önerdi. "Marketlerde et bulunamadı" Sayıştay, depoda 17 bin 608 ton donmuş karkas kırmızı et stoklanmasına karşın kurumun anlaşmalı olduğu marketlerde yurttaşların ucuz et bulamadığını tespit etti. Tüketici taleplerinin yeterince karşılanamadığının altı çizilen raporda şu tespite yer verildi:



“Kurum kombina ve mağazalarında yapılan inceleme ve denetleme çalışmalarında, kuşbaşı, kıyma gibi temel et ürünleri ile sucuk gibi şarküteri ürünlerinin satış mağazalarında zaman zaman mevcut olmadığı, kurumun tüketici talebini yeterince karşılayamadığı gözlenmiştir. Kurum satış fiyatları ile piyasa fiyatları arasındaki makasın açılması, kurumun et ürünlerine olan talebi artırırken kurumun pazarlama ve dağıtım kanallarında yaşanan sorunlar talebin karşılanamamasına yol açmaktadır.”



Sayıştay denetçileri, “tüketicinin korunması görevinin” yerine getirilmesi için kurumun satış mağazalarında satılan temel et ürünleri ile şarküteri ürünlerinin tüketici taleplerini karşılaması konusunda azami gayretin gösterilmesi önerisinde bulundu. CHP'li Sarıbal: İki yıldır yeterince et gönderilmiyor BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, “Et ve Süt Kurumu iki yıldır anlaşmalı olduğu marketlere yeterince et göndermiyor. Bunu da Sayıştay raporları ile öğreniyoruz. Halkın ucuz ete ulaştığını söyleseler de bu tam bir yalan. Halkın ucuz ete ulaşması için hiçbir çabaları yok” dedi.



Kurumun etleri depoda tutmasına karşın marketlere dağıtmamasını eleştiren Sarıbal, “Halk ekonomik sıkıntıdan dolayı et tüketemiyor. Kurum eti ucuza satma politikası yerine depoda stoklamayı tercih ediyor. Halbuki yapılması gereken halkın ucuz ete ulaşması için etleri depoda tutmak yerine ucuza satılmasını sağlamak olmalıdır” diye konuştu.