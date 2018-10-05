Sayıştay: İçişleri Bakanlığı'nın harcamaları mevzuata aykırı!

Sayıştay, 2017 yılı hesaplarını denetlediği İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde parasal harcamaları mevzuata aykırı buldu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, valiliklerde çalışan il mahalli idareler müdürlerine, il yazı işleri müdürlerine, il basın ve halkla ilişkiler müdürlerine, il planlama ve koordinasyon müdürlerine ek göstergenin 2200 gösterge rakamı üzerinden ödenmesi gerekirken, İçişleri Bakanlığı il müdürleri için belirlenen 3000 ek gösterge rakamı üzerinden ödendiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın 2016 yılında da aynı konu nedeniyle uyarıldığı ifade edilen raporda, buna karşılık uygulamanın 2017 yılı denetimlerinde de aynı şekilde devam ettiği vurgulandı.

Sayıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ise operasyon tazminatının operasyonlara çıkan personel yerine bütün personeli kapsayacak şekilde yapılmasını yasaya aykırı buldu.

Sayıştay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2017 hesaplarına ilişkin birçok mevzuata aykırılıklar tespit etti. 2017’de verilen 23 milyar 537 milyon TL bütçenin tamamını kullanıp, 7 milyar 721 milyon TL ödenek üstü harcama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hesaplarında da çok sayıda mevzuata aykırılık buldu.

Operasyon tazminatının bütün personele yapılmasının eleştirildiği raporda, operasyona katılmayan personele mutat olarak her ay ödeme yapıldığı anlatıldı.