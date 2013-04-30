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Sayıştay düzenlemesinde geri adım

Hasip Kaplan, “Askeri harcamalardan sonra hükümet giderleri de getirilen düzenlemeyle denetimden çıkıyor” dedi

30 Nisan 2013 18:07

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

Devletin kuruşunun hesaplandığı yer olarak bilinen Sayıştay’ın yani düzenlenmesinde iktidar şimdilik geri adım attı. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bugün saat 16.00’de görüşüleceği bildirilen kanun teklifi görüşmeleri son dakikada ertelendi. 

AKP’nin Sayıştay’da yapmayı düşündüğü düzenlemeye ilişkin görüşmeler ileri bir tarihe bırakıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısının bir bölümünü Sayıştay’a ayırdı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’ten Sayıştay’ın 132 denetim raporunu göndermesi için devreye girmesini istedi. 

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de, bir süredir sadece Sayıştay üzerinde durarak söz konusu raporları gündemde tutmuştu. 

 

Kaplan: hükümet harcamaları denetim dışı kalıyor

 

Bütçe Komisyonunun BDP Şırnak Milletvekili üyesi Hasip Kaplan, T24’e “Askeri harcamalar ve güvenlik bir önceki yıl denetim dışına bırakılmıştı. Şimdi, getirilen bu değişiklikle hükümet harcamaları denetim dışında kalıyor. Bundan sonra, hükümetin giderleri kendi atadığı bürokratlar tarafından yapılacak” dedi.

Bir önceki yıl bütçesinin Sayıştay’ın 2011 yılı denetim raporları olmadan usule aykırı olarak onaylandığına dikkat çeken Kaplan, “Bu düzenleme Meclis’ten geçerse, Meclis tamamen devre dışı bırakılmış olacak. Kişilere yapılan ihaleler de denetlenemeyecek. Böylelikle, vatandaşın elinden bütçe hakkı alınmış oluyor” diye konuştu.

 

TBMM’ye ‘dış denetim raporu’ gönderilecek

 

AKP’nin teklifinde, Sayıştay Kanunu'nun 2. maddesinde yer alan "Uygunluk denetimi", "Hesap yargılaması", "Yargılamaya esas rapor", "Denetim raporu" ve "Sayıştay raporu" tanımları değiştiriliyor.

Sayıştay denetçilerince düzenlenen yargılamaya esas rapor, hesap yargılamasının yapılacağı daireye gönderilmeden önce Sayıştay Başsavcılığı'na gönderilecek. Denetim raporları kamu idarelerine gönderilecek.

TBMM'ye sunulan dış denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu, mali istatistikleri değerlendirme raporu ve genel uygunluk bildirimi Sayıştay raporlarını oluşturacak.

Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin denetlenmesi sonucunda düzenlenecek Sayıştay Raporları, Sayıştay tarafından TBMM'ye sunulacak.

Teklifle, Sayıştay denetçiliği kadrolarına Sayıştay dışından atama imkanı getiriliyor.

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