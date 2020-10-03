Sayıştay denetim raporu: Sisteme kayıtlı raporu olmayan 95 bin kişiye engelli aylığı ödenmiş

Sayıştay’ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yönelik 2019 Yılı Denetim Raporu’nda çarpıcı tespitler yer aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden sistemde kayıtlı engelli raporu olmayan 95 bin 917 kişiye, raporu olan ancak gerekli şartları da taşımayan da 22 bin kişiye engelli aylığı ödendiği öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın Engelli Sağlık Kurulu Raporu (ESKR) veri tabanında kaydı olmayan kişiler için ve ESKR veri tabanında kaydı olup da “Ağır engelli” veya “Tam bağımlı” ifadesi içeren ESKR’si olmayanlar için teyit işlemi yapılmadan evde bakım ödemesi yapıldığı öğrenildi.

Ödemelerde usulsüzlük

Sayıştay denetçileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alınan 2019 yılı engelli aylık aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ödemelerine ilişkin veriler ile Sağlık Bakanlığı’ndan alınan engelli sağlık kurulu raporları verilerini karşılaştırdı. VERA isimli program kullanılarak yapılan karşılaştırma sonucunda, Sağlık Bakanlığı sisteminde kayıtlı kurul raporu olmadığı halde 95 bin 917 kişiye engelli aylığı ödendiği ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı veri tabanında kayıtlı değiller

Sağlık Bakanlığı sisteminde kayıtlı sağlık kurulu raporu olan ancak engelliği yüzde 40’ın altındaki 22 bin 49 kişiye de engelli aylığı ödemesi yapıldı. Sayıştay denetçileri, bu durumun ESKR’lerin bir kısmının Sağlık Bakanlığı veri tabanında kayıtlı olmamasından kaynaklanabileceğini ancak gerçekten engeli bulunmayan kişilere aylık ödenmesi riskine de işaret ettiğini ifade etti.

Engellilere destek amacıyla yapılan ödemelerdeki sorunlara ilişkin şu tespit yapıldı:

“Engelli evde bakım ödemelerine ilişkin dosya incelemelerinde, sadece hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına bakıldığı için üzerine kayıtlı evi, arabası, arsası olanlara 2828 sayılı Kanun uyarınca engelli evde bakım ödemesi yapıldığı, bununla birlikte oturduğu ev kira olan ve kira gideri ödemek zorunda olan ancak asgari ücret gelir şartını az da olsa aştığı için başvurusu reddedilen kişiler olduğu görülmüştür.