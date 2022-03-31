Sayıştay, denetçi yardımcılığı alımındaki üç aşamalı sınavında değişiklik yaptı. Değişiklikle sınavın değerlendirmesinde alan ağırlıkları değiştirildi. Sınavın değerlendirilmesinde iktisat, maliye, hukuk ve muhasebenin ağırlığı azaltıldı; genel yetenek ve genel kültürün ağırlığı artırıldı.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği’nde değişiklik yapan düzenleme dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, denetçi yardımcılığı giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Yeni düzenleme ile bu sınavın ilk aşaması olan “elemede” değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin eski halinde eleme sınavının değerlendirilmesinde, iktisat yüzde 20, maliye yüzde 20, hukuk yüzde 20, muhasebe yüzde 20, genel yetenek yüzde 10 ve genel kültür yüzde 10 oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanıyordu. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla iktisat, maliye, hukuk, muhasebe, genel yetenek ve genel kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konuluyordu.

Değişiklikle sınavın değerlendirmesinde alan ağırlıkları değiştirildi. Sınavın değerlendirilmesinde iktisat, maliye, hukuk ve muhasebenin ağırlığı azaltılırken genel yetenek ve genel kültürün ağırlığı ise artırıldı. Denetçilikte temel olan alan bilgisi (iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe soruları) yüzde 50, genel yetenek ve genel kültür yüzde 50 oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanacak. Yönetmeliğin eski halinde iktisat, maliye, hukuk ve muhasebeden oluşan alan bilgisinin eleme sınavındaki ağırlığı yüzde 80 idi. Yeni düzenleme ile bu ağırlık yüzde 50’ye indirilmiş oldu. Eskiden toplamda yüzde 20 olan genel yetenek ile genel kültürün ağırlığı ise yüzde 50’ye çıkarıldı.