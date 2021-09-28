Sayıştay’dan Diyanet’e ihale uyarıları: Yasaklı listesi kontrolü ile fiyat araştırması yapılmıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ihalelerde yasaklı listesi kontrolü ile fiyat araştırması yapmadığı, bazı ihaleleri de açık ihale usulü ile yapabilecekken, pazarlık usulünü tercih ettiği ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, usulsüz yapıldığı tespit edilen ihalelere ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Sayıştay’ın raporunda kurumun, bazı ihalelerde açık ihale yapılabilecekken pazarlık yöntemini tercih ettiğine dikkat çekilerek, buna ilişkin örnekler de sıralandı.

“İftar-Sahur Canlı Yayın Programı” kapsamında düzenlenen ihale ile 4-6 Yaş Grubu Muhtelif Kitap İşi ihalesinin ivedilik durumu gerekçesiyle pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ramazan ayının başlangıcı biliniyor"

“Ramazan ayının başlangıcı İdare tarafından bilinmektedir. Aynı şekilde öğrenciler Kuran kurslarına Eylül ayında başlamaktadır. İdare tarafından rahatlıkla yıl başından itibaren bu ihalelerin planlanması mümkündür. Kullanılan pazarlık usulünde belirtildiği gibi bir ivedilik durumu mevcut değildir. İdare ile yapılan görüşmelerde uygulayıcılar tarafından ihaleler Pandemi dönemine denk geldiğin için salgın hastalık durumunda örnekleri verilen ihalelerin sözü edilen (b) bendi ile yapılabileceği sonucuna varıldığı anlaşılmıştır. Ancak bendin lafzından anlaşılacağı üzere salgın hastalık dahil bentte değinilen sebeplerle ivedilik durumu arasında bir illiyet bağının olması şarttır. Bir başka deyişle salgın hastalık koşullarının bulguda örneklenen alımların açık ihale usulü ile temin edilmesine engel olması gerekmektedir. Pandemi koşulları söz konusu hizmetlerin açık ihale ile temin edilmesine engel teşkil etmemektedir.”

"Yasaklı listesi kontrolü ve fiyat araştırması yapılmadı"

Raporda, kurumun bazı ihalelerde yasaklı listesi kontrolü ile fiyat araştırması yapmadığına da vurgu yapılarak, şu tespitlerde bulunuldu:

“Kamu İhale Kanununa göre parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek ya da tüzel kişinin kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda genel olarak yasaklılık kontrolünün yapılmadığı görülmüştür. Doğrudan temin kapsamında bulunan alımlardan 22-d maddesi dışındaki alımlarında genel olarak piyasa fiyat araştırması yapılmadığı da görülmüştür.”

314 milyon TL’lik hurda 5 yıldır bekletiliyor"

Sayıştay denetçileri ayrıca hurdaya ayrılan ihtiyaç fazlası maddi duran varlıkların elden çıkarılması gerektiği halde bu varlıkların herhangi bir işlem yapılmadan bekletildiğine dikkat çekti. Söz konusu varlıkların 2015 yılı bilançosunda 312 milyon 818 bin TL olarak bekletildiği, 2019 yılı bilançosunda ise 314 milyon 814 bin TL olarak yer aldığı ifade edilirken şu uyarı yapıldı:

“Mali tabloların sağlıklı bilgi üretilmesini teminen geçmiş yıllardan itibaren işlem yapılmadan hesapta bekletilen kullanılamayacak tüketilemeyecek maddi duran varlıkların değerlendirmek suretiyle elden çıkarılması gerekmektedir.”