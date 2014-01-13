Sayıştay: Başkentgaz'ın ihalesinde devlet zarar etti

Sayıştay, 2013 başlarında satılan Başkentgaz’ın değerinden daha düşük bir fiyata özelleştirildiğini tespit etti. 2011 yılında yapılan ihalede 1 milyar 521 milyon dolar teklif gelen ancak satılmayan Başkentgaz, 25 Ocak 2013'te Torunlar Gıda’ya 1 milyar 162 milyon dolara satılmıştı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, Başkentgaz'ın pazarlık görüşmesinde Torunlar Gıda 1 milyar 162 milyon lira ile en yüksek teklifi verdi. 2011 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ihalelerde toplam 1 milyar 521 milyon dolar teklif gelmişti. Bu ihale daha sonra iptal edilmişti. Torunlar Gıda’nın aldığı ihale iki yıl önce yapılan ihaleye göre 359 milyon dolar daha az bedelle sonuçlanmıştı. Sayıştay, 2013 yılının ilk 5 aylık dönemine ilişkin hazırladığı raporunda bu ihale ile ilgili gelişmeleri hatırlattıktan sonra ayrıca dikkate alınmayan bazı noktalara raporunda yer verdi.

İlk olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın blok satış sırasında BOTAŞ’tan devirlerin dikkate alınmadığını ortaya koydu. Sayıştay, “Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin, Ankara Belediyesi mücavir alan sınırları içinde 30 yıl süreyle sahip olduğu doğalgaz dağıtım lisansının geçerli olduğu hinterlant da Ankara’nın merkez ilçeleri dışındaki tüm ilçelerini kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bu düzenleme ile alıcı şirket gerek konut abone sayısındaki artış, gerekse ilçelerde bulunan sanayinin gaz talebi nedeniyle önemli bir gelir avantajı elde etmiştir” tespitini yaptı.

Sayıştay, “... hususları dikkate alındığında, Başkentgazı satın alacak şirketin sağlayacağı avantajlar gözardı edilmiş ve yüzde 100 hisse için önceki ihalelerde ulaşılan toplam fiyata göre şirket düşük bir fiyatla satılmıştır” dedi.



Başbakan da eleştirmişti



1 Şubat 2013’te Teke Tek programına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Koç-Ülker grubunun 5.7 milyar dolara aldığı köprü ve otoyol ihalesiyle Başkent Doğalgaz ihalesini eleştirmişti. Erdoğan, “Başkentgaz’da da mesela biz 1.5 yakalamışız ama şimdi yeni gelen 1.100’le geliyor. 1.5 yakaladığın yerde 1.100 verilirse, bunun hesabı sorulmaz mı” demişti.