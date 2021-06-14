Sayıştay Başkanlığı için adaylar belli oldu

Hazırladığı denetim raporlarıyla sık sık gündeme gelen Sayıştay'da yeni başkanın belirlenmesi için ileriki günlerde seçim yapılacak. Mevcut Başkan Seyit Ahmet Baş'ın görev süresinin 23 Haziran'da dolması nedeniyle yeni başkanın seçilmesi için başlayan sürecin ilk safhası sona erdi.

Kurumun başkanı olmak isteyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) başvurdu. Başvurular ise 10 Haziran'da bitti. Bundan sonra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak ve adaylar, bu komisyon bünyesinde kurulacak "Ön Seçim Geçici Komisyonu" tarafından 2'ye indirilecek.

Geçici komisyonda en çok oy alan 2 adayın ismi TBMM Genel Kurulu'na gönderilecek. Genel Kurul'da gizli oylama sonucu TBMM üye sayısının 4'te 1'den fazlasının oyunu alan isim Sayıştay'ın yeni başkanı olacak.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü de aday

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Sayıştay Başkanlığı için en güçlü adaylardan biri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na bağlı çalışan Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener. Yener'in dışında halihazırda bu görevi yürüten başkan Seyit Ahmet Baş da adaylar arasında.

Diğer adaylar; Abdullah Şimşek, Abdullah Doğru, Ahmet Tezcan, Beyami Özdemir, Mustafa Sakal, Ahmet Gümüş, Mehmet Aksoy, Fikret Çöker, Özcan Rıza Yıldız ve Hasan Ayrancı.