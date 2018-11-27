Sayıştay Başkanı Baş, "Denetim raporları, Değerlendirme Kurulu'nda sansüre uğradı" iddialarını yanıtladı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, denetim raporlarının ‘Değerlendirme Kurulu’nda sansüre uğradığı iddialarını yanıtladı. Baş, “Kurul raporları gözden geçiriyor” dedi

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre kamu idarelerine dönük denetim raporlarını açıkladıktan sonra iki görevden alma olayı ile gündeme gelen Sayıştay’ın Başkanı Baş, raporların ‘Değerlendirme Kurulu’nda sansüre uğramadığını, yalnızca “gözden geçirildiğini” söyledi.

Sayıştay’da kamu kurumlarının denetim raporlarının açıklanmasından sonra Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker görevden alındı. Çöker’in kendi isteği ile görevinden ayrıldığı iddia edilirken belediyelere ilişkin raporların açıklanmasının ardından da İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu Sayıştay 15’inci Grup Başkanı Sezgin Eren görevden alındı.

"Bulgular çıkarıldı mı?"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Sayıştay Başkanı Baş’a, Rapor Değerlendirme Kurulu’nda denetçilerin tespit ettiği önemli bulguların raporlardan çıkarıldığına yönelik iddiaları sordu.

"Uluslararası" gerekçe

Bekaroğlu’na yazılı yanıt veren Baş, yasa gereği kalite güvencesinin sağlanması için denetimin her aşamasında raporların standartlara, stratejik planlara, programlara ve mesleki etik kurallarına göre incelendiğini ifade etti. Baş, raporların bu kriterlere göre yalnızca, “gözden geçirildiğini” bildirdi. Baş ayrıca, “Rapor Değerlendirme Kurulu’nun denetim raporlarına görüş vermesi, denetim sonrasında uluslararası denetim standartlarına uygun kalite kontrol sürecidir” dedi.

"Fon'a denetim yapılacak"

Baş, birçok önemli kamu kurumunun devredildiği Varlık Fonu’nun Sayıştay denetiminin dışında tutulduğu iddialarına da yanıt verdi. Kurumların Fon’a devrini sağlayan mevzuatta bu kurumların Sayıştay denetimini etkileyen hususların olmadığını ifade eden Baş, geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönem de denetimlerin süreceğini ifade etti.

Ziraat Bankası, Türk Telekom, THY, Halkbank ve PTT gibi kurumların Hazine’ye ait hisseleri Varlık Fonu’na devredilmişti.