Sayıştay: 8 Mart'ta ücretli izin mevzuata aykırı

Sayıştay, belediyelerin 2018 yılı denetim raporlarını yayınladı. Birçok bulgunun yer aldığı raporlarda, bazı tespitler ise dikkat çekti. Belediye raporlarındaki kadın çalışanların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlar ücretli izinli sayılır" maddesinin mevzuata uygun olmadığı belirtildi.

Sayıştay’ın uygun bulmadıkları arasında, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın çalışanlar ücretli izinli sayılır ve düzenlenen dayanışma yemeğinden ücretsiz faydalandırılır” maddesinin olması dikkat çekti. Sayıştay kadınlara özel izinle ilgili olarak ‘Sosyal denge sözleşmesinde sözleşmenin konusuna girmeyen düzenlemelere yer verildiği görülmüştür” ifadelerini kullandı. Sayıştay Çanakkale Belediyesi için hazırladığı 2018 Denetim Raporu’nda konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: “Kurum ile yetkili sendika arasında imzalanan ve 01.01.2018-31.12.2019 dönemini kapsayan sosyal denge sözleşmesinde, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın çalışanlar ücretli izinli sayılır’ düzenlemesine yer verilmiştir. Çalışanların ücretli izinli sayılacağı ve tatil edilen günler 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da belirlenmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü genel tatil günleri arasında yer almamaktadır”