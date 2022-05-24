Sayısız ihlali ortaya çıkartmış, 2006'da öldürülmüştü: Rusya'nın önde gelen gazetecilerinden Anna Politkovskaya'nın hayatı film oluyor

T24 Dış Haberler

Rusya'nın en önemli gazetecilerinden biri olarak kabul edilen Anna Politkovskaya'nın hayatı ve öldürülüşü Avustralyalı Luminosity Entertainment tarafından film yapılacak.

İsmi "Mother Russia" olacak filmin yönetmenliğini "Broadchurch" ile tanınan Britanyalı yönetmen James Strong yapacak.

Politkovskaya, 2. Çeçen Savaşı sırasında işlenen insan hakları ihlallerini ortaya çıkarmasıyla dünya çapında tanınan bir gazeteci haline gelmişti. Rus gazeteci, Vladimir Putin'in Kremlin'deki ilk yıllarını da yakından takip etmiş ve "Putin'in Rusya'sı" kitabını yazmıştı. Haberleri nedeniyle sayısız ölüm tehdidi alan gazeteci, 2006'nın Ekim ayında Moskova'daki apartmanının girişinde öldürülmüştü. Cinayetin kimin tarafından ve kimin emriyle işlendiği ortaya çıkarılamadı.

Filmde Politkovskaya'yı BAFTA ödüllü Maxine Peake canlandıracak. Politkovskaya'nın çalıştığı Novaya Gazeta'nın Nobel Barış Ödüllü Genel Yayın Yönetmeni Dmitri Muratov'u ise Ciaran Hinds oynayacak.