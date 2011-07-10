-SAYISAL OYUNLARA İLGİ AZALDI ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Vatandaşların zengin olma hayallerinin bir numaralı adresi olan Milli Piyango İdaresinin satış gelirleri, geçen yıl bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 10 düşerek, 1 milyar 761 milyon lira olarak gerçekleşti. İdare bunun 777 milyon 681 bin lirasını ikramiye olarak dağıttı. Satış gelirlerinin düşmesinde sayısal oyunlara olan ilginin azalması etkili oldu. İdare'nin sayısal oyun satış gelirleri geçen yıl bir önceki yıla göre, yüzde 15,64 azalarak, 1 milyar 242 milyon lirada kaldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da ikramiye tutarı yüksek olan sayısal oyunlar, en çok tercih edilen oyunlar oldu. Milli Piyango İdaresi bünyesindeki Sayısal Loto, Süper Loto ve Şans Topu oyunlarına ilgi az da olsa düşerken, On Numara ve piyango oyununda önceki yıla göre bir miktar artış görüldü. Milli Piyango İdaresi, geçen sene toplam 1 milyar 822 milyon 355 bin 690 lira gelire karşılık 391 milyon 429 bin lira kar elde etti. Milli Piyango İdaresi'nin 2010 yılında elde ettiği gelirin, 1 milyar 761 milyon 453 bin 127 lirasını şans oyunları satış gelirleri, 60 milyon 902 bin 563 lirasını da diğer gelirler oluşturdu. Milli Piyango İdaresi, geçen yıl en fazla satış gelirini sayısal oyunlardan elde etti. İdarenin geçen yılki gelirlerinin yüzde 71'i sayısal oyunlardan, yüzde 24'ü Piyango oyunundan, yüzde 5'i de Hemen Kazan oyunundan elde edildi. Geçen yıl, 5'i özel, 33 piyango çekilişine yurttaşlar 430 milyon 452 bin lira yatırdı. Satışlar bir önceki yıla göre yüzde 6,95 artış gösterdi. Umut olarak harcanan 430 milyon 452 bin liranın, 257 milyon 286 bin lirası ikramiye olarak ödendi. -35 MİLYON LİRALIK REKOR İKRAMİYE İŞTAH KABARTTI- Piyangonun geleneksel yılbaşı çekilişi en çok ilgi gören çekiliş oldu. İdare, neredeyse yılın tamamına yakın bölümünde yaptığı satışın iki katını yılbaşı özel çekilişinde gerçekleştirdi. Milli Piyango İdaresi, yıl boyunca yaklaşık 140 milyon liralık satış yaparken, sadece yılbaşında 290 milyon liralık bilet satıldı. Piyango satış gelirlerinin yüzde 67'den fazlası yılbaşı gelirlerinden elde edildi. İdare, geçen yılki satış gelirlerinin 416 milyon 167 bin (yüzde 22,84) lirasını Hazine'ye (vergi ve diğer), 391 milyon 429 bin 555 lirasını kamuya, 145 milyon 303 bin 729 lirasını bayi komisyon ve aracılık giderlerine, 91 milyon 674 bin 430 lirasını da faaliyet işletme ve diğer giderlere aktardı. -SATIŞ GELİRLERİ DÜŞTÜ- Milli Piyango İdaresi'nin geçen yıl, önceki yıla oranla satış gelirleri yüzde 9,66, toplam gelirleri de 9,75 azaldı. İdare, 2009 yılında 1 milyar 950 milyon 18 bin 207 lira satış geliri, 2 milyar 19 milyon 290 bin 576 lira da toplam gelir elde etmişti. Gelirlerin azalmasında sayısal oyunlara olan talebin düşmesi etkili oldu. İdare'nin sayısal oyun gelirleri, 2010'de önceki yıla oranla yüzde 15,64 geriledi. Geçen yıl sayısal oyunlar içinde önceki yıla oranla geliri en fazla düşen Süper Loto oldu. Süper Loto'dan 2009 yılında 573 milyon 301 bin lira gelir elde edilirken, geçen yıl bu rakam 382 milyon 121 bin liraya geriledi. Buna karşılık sayısal oyunlar içinde önceki yıla göre gelirlerini artıran tek oyun On Numara oldu. -GELİRLER SON 5 YILDA YÜZDE 35 ARTTI- Milli Piyango İdaresi son 5 yılda satış gelirlerini 35,39, toplam gelirlerini ise yüzde 33,32 artırdı. İdare, 2006 yılında 1 milyar 300 milyon 945 bin 863 lira satış, 1 milyar 366 milyon 827 bin lira da toplam gelir elde etmişti. Son 5 yılda toplam 8 milyar 211 milyon 795 bin lira satış geliri elde eden Milli Piyango İdaresi, bunun 3 milyar 576 milyon 383 bin lirasını ikramiye olarak dağıttı. İdare'nin bu süreçteki satış gelirinin yüzde 70'i sayısal oyunlardan, yüzde 22'si piyango oyunundan yüzde 8'i de Hemen Kazan oyunundan geldi. Yıllar itibariyle itibarıyla vergiler dahil şans oyunu satış gelirlerinin TL bazında oyunlara göre dağılımı şöyle: /* YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 TOPLAM -------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- Piyango 279.404.551 342.952.931 355.471.007 402.534.485 430.542.535 1.810.905.509 Hemen Kazan 153.709.000 156.905.250 137.266.750 110.163.250 87.968.000 646.012.250 Sayısal Oyunlar 867.832.312 965.651.888 1.241.129.664 1.437.320.472 1.242.942.593 5.754.876.929 -------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- TOPLAM 1.300.945.863 1.465.510.069 1.733.867.421 1.950.018.207 1.761.453.128 8.211.794.688 */