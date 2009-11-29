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Ekonomi

Sayısal'da 6 bilen 1 kişi 6.6 milyon TL kazandı

29 Kasım 2009 00:56

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi 6 milyon 634 bin 709 lira 90 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 310 kişi 2 bin 619 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 21 bin 974 kişi 21 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 433 bin 448 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan talihlinin, kuponunu Hatay-Reyhanlı'daki bayiden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, 9 milyon 339 bin 655 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 704 bin 946 lira 15 kuruş, KDV olarak 1 milyon 791 bin 156 lira 43 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak 1 milyon bin 831 lira 91 kuruş aktarılacak.

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