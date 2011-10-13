-Sayısal yayıncılığa geçiş 2014'te İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Davut Dursun, 2014 yılının sonunda tüm ülkelerin televizyon yayınında, sayısal yayıncılığa geçeceğini belirterek, bu süreçte, sayısal yayıncılık konusunda, uzman eleman yetiştirilmesinin önemine işaret etti. Sayısal Yayıncılıkta Teknik Eğitim Sınav Merkezleri Kurulması Projesi tanıtım toplantısı ve çalıştayının açılında konuşan Dursun, sayısal yayıncılık konusuna değindi. Dursun, şunları kaydetti: ''Bizim standartları belirlerken AB sürecini de dikkate alarak, bir standart belirlememiz gerekli. AB ülkeleri şu anda sayısal yayıncılığa geçti ve geçiyorlar. 2014 yılının sonunda tüm ülkeler televizyon yayınında sayısal yayıncılığa geçmiş dolacak. AB ile uyum sağlamaya çalışan bir ülke olarak, 2006 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir'de deneme çalışmalarını başlattık, ama arkasını getiremedik, yasal dayanak yoktu, birtakım sıkıntılar vardı. Mart ayında yürürlüğe giren yeni yasa, sayısal yayıncılığa geçmek konusunda kesin bir takvim verdi. Buna göre, Türkiye'nin önünde sayısal yayıncılık diye bir süreç var. Televizyon yayıncılığı alanında şu anda frekans planlaması sürdürülüyor. Takip eden yıl sayısal yayıncılık alanındaki frekansları tahsis edeceğiz. Onu takip eden iki sene içinde analog ve sayısal yayıncılık paralel olarak sürdürülecek, iki sene sonunda analog yayınların sona erdirilmesi ve sayısal yayıncılığa geçişini öngören takvim var. Radyo yayını içinse televizyonların sayısal yayına geçmesinden sonraki 6 ay sonra takvim işlemeye başlayacak. Umarım, bu takvim herhangi bir aksama olmadan uygulanabilir. Sorunların az olması için teknik elemanların, bu mesleği icra eden belli pozisyonlardaki meslektaşların hem mesleki yeterlilik açısından yeterli hale gelmesi hem de uluslararası ve ulusal standartlara belli nitelik kazanmaları gerekiyor.'' Uzman eleman ihtiyacının bugünden düşünülmesi ve planlamanın yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Dursun, küresel dünyada mesleklerin de küresel bazda icra edilmeye çalışıldığını anlattı. Dursun, ''Mesleği icra eden elemanın dünyanın her yerinde öncelikle AB ülkelerinde mesleği rahatlıkla icra edebilecek olması gerekir'' dedi.