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'Sayısal Loto'dan ikramiye çıkmadı diye intihar etti' iddiası

Evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları polise haber verdi

16 Temmuz 2017 22:44

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Mustafa Tonga evinde ölü bulundu. Tongan'ın evinde bıraktığı bir mektup olduğu ve bu mektupta ailevi sorunlar ile Loto'dan yine ikramiye çıkmadığı sebebiyle intihar ettiğini yazdığı iddia edildi.

Ali Sansür Caddesi 150 Evler Mahallesi'nde bulunan Birvan Apartmanı sakinleri, kendisinden 2 gündür haber alamadıkları 56 yaşındaki komşuları Mustafa Tonga'nın dairesinden kötü kokular gelince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı'ndan aldıkları izin sonrasında Tonga'nın evinin kapısını çilingire açtırdı. İçeriye giren ekipler Tonga'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Tonga'nın eşi ve çocuğunun tatil amacıyla memleketleri Kırıkkale'de olduğu ve Tonga'nın da evde bu süre içinde yalnız yaşadığı bildirildi. Cumhuriyet Savcısı, adli tıp hekimi ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları araştırmalar sonrasında, cesedin 2 günde sıcak havanın da etkisiyle şiştiği gözlendi. Tonga'nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

İlk belirlemelere göre Tonga'nın boynunda bıçak izine benzer bir yara izinin bulunduğu öğrenildi. İddialara göre, talihsiz adamın evinde yapılan incelemelerde arkasında bir mektup bıraktığı ve bu mektupta, içinde bulunduğu ailevi sorunlar ve Sayısal Loto'dan yine ikramiye çıkmaması nedeniyle bu intiharı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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