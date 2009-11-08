Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde numaralar 23, 26, 27, 39, 46 ve 49 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 378 bin 927 lira 42 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu hafta 5 bilen 275 kişi 2 bin 257 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 14 bin 892 kişi 23 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 289 bin 839 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte, 2 milyon 68 bin 357 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 68 bin 370 lira 76 kuruş, KDV olarak 1 milyon 371 bin 208 lira 4 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak 766 bin 63 lira 25 kuruş aktarılacak.