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Ekonomi

Sayısal Loto'da 1 kişiye 2.8 milyon lira

01 Kasım 2009 01:03

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde numaralar 2, 3, 9, 15, 31 ve 38 olarak belirlendi.
6 bilen 1 kişi, 2 milyon 809 bin 75 lira 95 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu hafta 5 bilen 307 kişi 2 bin 69 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 17 bin 95 kişi 20 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 326 bin 501 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul-Sarıyer'deki bayiden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, 4 milyon 925 bin 684 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

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