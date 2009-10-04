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Ekonomi

Sayısal Loto yine devretti

04 Ekim 2009 05:19

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 860 bin 303 lira 43 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu hafta 5 bilen 328 kişi, 2 bin 98 lira 65'er kuruş, 4 bilen 19 bin 583 kişi, 19 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 358 bin 165 kişi ise 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte, 2 milyon 291 bin 903 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 2 milyon 291 bin 904 lira 46 kuruş, KDV olarak 1 milyon 516 bin 776 lira 94 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak 848 bin 853 lira 51 kuruş aktarılacak.

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