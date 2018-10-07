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Sayısal Loto ve Şans Topu'nun talihlileri aynı ilçeden çıktı

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal loto ve Şans Topu çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu

07 Ekim 2018 01:53

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal loto ve Şans Topu çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu.

Haftanın talihlileri Manisa'nın Akhisar ilçesinden çıktı.

Sayısal Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları  1-5 -25 -35 -47- 48 olarak belirlendi. 3 kez devreden Sayısal Loto çekilişinde bu akşam 6 bilen bir kişi 5.276.683,10 lira'nın sahibi oldu.

Büyük ödül Manisa'nın Akhisar ilçesine gitti.

Şans topunu kazanan numaralarda 7, 9, 14, 24, 28 olurken talihlinin Manisa'nın Akhisar ilçesinde olduğu belirtildi.

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