Sayısal Loto ve Şans Topu'nun talihlileri aynı ilçeden çıktı

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal loto ve Şans Topu çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu.

Haftanın talihlileri Manisa'nın Akhisar ilçesinden çıktı.

Sayısal Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları 1-5 -25 -35 -47- 48 olarak belirlendi. 3 kez devreden Sayısal Loto çekilişinde bu akşam 6 bilen bir kişi 5.276.683,10 lira'nın sahibi oldu.

Büyük ödül Manisa'nın Akhisar ilçesine gitti.

Şans topunu kazanan numaralarda 7, 9, 14, 24, 28 olurken talihlinin Manisa'nın Akhisar ilçesinde olduğu belirtildi.