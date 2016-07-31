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Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1029'uncu hafta çekilişi gerçekleştirildi

31 Temmuz 2016 01:53

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun  1029. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 14, 22, 23, 38 ve 47 olarak  belirlendi.
 
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu  haftaki çekilişinde, 5 bilen 160 kişi 3 bin 588 lira 35'er kuruş, 4 bilen 9 bin  186 kişi 47 lira 55'er kuruş, 3 bilen 169 bin 681 kişi 7 lira 15'er kuruş  ikramiye alacak.
  
Çekilişte, 2 milyon 224 bin 149 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.
 
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 426 bin 860 lira 61 kuruş, Şans  Oyunları Vergisi olarak da 797 bin 187 lira 24 kuruş kamuya aktarılacak.

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