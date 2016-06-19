Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 23'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 10, 20, 22, 27 ve 33 olarak belirlendi.



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 368 bin 925 lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 158 kişi 3bin 650 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 9 bin 455 kişi 46 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 174 bin 414 kişi de 7'şer lira ikramiye alacak.



Açıklamada 6 bilen talihlinin kuponunun, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinden yatırıldığı bildirildi. Çekilişte toplam 3 milyon 602 bin 430 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 432 bin 709 lira 69 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 800 bin 540 lira 3 kuruş kamuya aktarılacak.