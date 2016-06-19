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Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı

19 Haziran 2016 01:44

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 23'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 10, 20, 22, 27 ve 33 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 368 bin 925 lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 158 kişi 3bin 650 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 9 bin 455 kişi 46 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 174 bin 414 kişi de 7'şer lira ikramiye alacak.

Açıklamada 6 bilen talihlinin kuponunun, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinden yatırıldığı bildirildi. Çekilişte toplam 3 milyon 602 bin 430 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 432 bin 709 lira 69 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 800 bin 540 lira 3 kuruş kamuya aktarılacak.

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