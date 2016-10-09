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Sayısal Loto sonuçları açıklandı

6 bilen 1 kişi, 1 milyon 560 bin 491 lira 65 kuruş kazandı

09 Ekim 2016 01:58

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1039. hafta çekilişi yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 18, 25, 33, 34, 37 ve 45 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 560 bin 491 lira 65 kuruş kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 191 kişi 3 bin 440 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 9 bin 594 kişi 51 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 186 bin 710 kişi de 7 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, İzmir'in Konak ilçesindeki bir bayiye yatırdığı belirtildi.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 633 bin 646 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 912 bin 565 lira 61 kuruş kamuya aktarılacak.

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