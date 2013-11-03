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Sayısal Loto çekildi ve devretti

6 bilen çıkmayınca bir milyon 462 bin 629 lira haftaya devretti

03 Kasım 2013 00:22

Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresince düzenlenen şans oyunu Sayısal Loto'nun 886. hafta çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 13, 28, 32, 38 ve 49 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca bir milyon 462 bin 629 lira 79 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 254 kişi 2 bin 425 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 12 bin 928 kişi 36 lira 5'er kuruş, 3 bilen 241 bin 529 kişi ise 5 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, toplam 2 milyon 386 bin 362 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak bir milyon 530 bin 400 lira 61 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 855 bin 331 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.

 

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