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Sayısal Loto bir kişiyi güldürdü

Sayısal Loto çekildi. 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 160 bin 969 lira 30 kuruş kazandı

27 Mayıs 2012 02:11

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 160 bin 969 lira 30 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 401 kişi 2 bin 318 lira 95'er kuruş, 4 bilen 19 bin 273 kişi 36 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 354 bin 36 kişi 5 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı. 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul Sarıyer'deki bayiden yatırdığı bildirildi. Çekilişte, 10 milyon 763 bin 87 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 3 milyon 485 bin 936 lira 93 kuruş, KDV olarak 2 milyon 308 bin 963 lira 23 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 291 bin 87 lira 75 kuruş aktarılacak.

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