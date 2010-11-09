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SAYISAL LOTO 7 MİLYON TL'YE KOŞUYOR ANKARA (A.A)

09 Kasım 2010 12:16

-SAYISAL LOTO 7 MİLYON TL'YE KOŞUYOR ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Sayısal Loto'da bu hafta yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin 7 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sayısal Loto'nun son üç çekilişinde 6 bilen çıkmadığı, 4 milyon 568 bin TL'nin yeni haftaya devrettiği hatırlatıldı. Bu hafta yapılacak çekilişte 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 7 milyon TL'ye ulaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, çekilişte 6 bilen çıkmadığı takdirde bu ikramiyenin 5 bilenler arasında eşit olarak paylaştırılacağı bildirildi.

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