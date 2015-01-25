Sayısal Loto 24 Ocak çekilişinde 6 bilen çıkmadı

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Sayısal Loto'da 950. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 01, 21, 24, 26, 28 ve 42 olarak belirlendi. Bu sonuca göre; Sayısal Loto'da 6 bilen çıknmayınca büyük ikramiye devretti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 569 bin 725 lira 49 kuruş devretti. Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 569 bin 725 lira 49 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre; bu haftaki çekilişte 5 bilen 258 kişi, 2 bin 562 lira otuz beşer kuruş, 4 bilen 9 bin 548 kişi 52 lira kırkar kuruş, 3 bilen 178 bin 309 kişi 7 lira seksen beşer kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte, 2 milyon 561 bin 127 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 643 bin 497 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 917 bin 967 lira 25 kuruş kamuya aktarılacak.