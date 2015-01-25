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Sayısal Loto 24 Ocak çekilişinde 6 bilen çıkmadı

Sayısal Loto'nun 950. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucuna göre Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti

25 Ocak 2015 00:01

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Sayısal Loto'da 950. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 01, 21, 24, 26, 28 ve 42 olarak belirlendi. Bu sonuca göre; Sayısal Loto'da 6 bilen çıknmayınca büyük ikramiye devretti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre,  6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 569 bin 725 lira 49 kuruş devretti. Sayısal Loto çekilişinde  6 bilen çıkmayınca, 1 milyon  569 bin 725 lira 49 kuruş devretti. 
 
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre; bu haftaki çekilişte 5 bilen 258 kişi, 2 bin 562 lira otuz beşer kuruş, 4 bilen 9 bin 548  kişi 52 lira kırkar kuruş, 3 bilen 178 bin 309 kişi 7 lira seksen beşer kuruş  ikramiye alacak. 
 
Çekilişte, 2 milyon 561 bin 127 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı. 
 
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 643 bin 497 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 917 bin 967 lira 25 kuruş kamuya aktarılacak. 

 

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