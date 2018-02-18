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"Sayın valim görüşecek" dediler, 1 milyon liranın üzerinde dolandırdılar!

Dolandırıcılardan 6'sı tutuklandı

18 Şubat 2018 20:16

Antalya merkezli 44 ilde kendilerini ‘vali ve vali yardımcısı’ gibi tanıtarak yardım bahanesiyle iş adamlarını 1 milyonun üzerinde dolandıran çete çökertildi.

Ankara, Bursa, Aydın, Trabzon, Konya, Denizli, Van, Malatya olmak üzere 44 ilde, ‘vali ve vali yardımcısı' isimlerini kullanarak kentteki iş adamlarını dolandıran zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Çorum merkezli çalışan suç örgütü üyelerinden M.A.M, C.A., T.Y., U.D.'yi İstanbul'da, A.Ü. ve K.Y. isimli kadını Ankara'da ve E.T.'yi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 2'si kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 zanlı mahkemeye çıkarken 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.T isimli kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 “Sayın valim görüşecek”

Dolandırıcıların çeşitli illerde kendilerini vali olarak tanıtıp firma yetkililerini engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması bahanesiyle kandırarak açmış oldukları banka hesaplarına yüklü miktarda para yatırılmasını sağladığı tespit edildi.

Zanlıların, işadamlarına önce o ilin vali özel kaleminin ismini kullanarak, ‘Sayın valimiz sizinle görüşecek' deyip, direkt görüşme yaptıkları, banka hesap numarası verdikleri işadamından para topladıkları belirlendi. Çetenin 2 yıldır bu yöntemle çalıştığı 44 ilde 100 üzerindeki olayda 1 milyonluk vurgun yaptığı ve lüks bir yaşam sürdükleri belirtildi.

 

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