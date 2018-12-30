"Sayın senatör artık sussun"

Kendisine ‘senatör’ sıfatıyla kartvizit bastıran, Meclis’teki masasına ayaklarını uzatıp danışmanlarının fotoğrafına “Emir erlerim” yazıp sosyal medyada paylaşan AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’na tepkiler devam ediyor.

Sofuoğlu, "Emir erlerim" dediği danışmanlarından birisinin teyzesinin oğlu olduğunu açıkladı.

Sofuoğlu'na CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'den tepki geldi.

Emir, sosyal medya hesabında Sofuoğlu'nu da etiketleyerek şu mesajı paylaştı:

"Sayın senatör bence sussun artık. Danışmanı teyze oğlundan seçmek usule uygun olmadığı gibi etik de değil."