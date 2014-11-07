T24 LogoT24 Logo
Spor

'Sayın Cumhurbaşkanım Emre Belözoğlu her maç bize küfür ediyor'

Beşiktaş-Partizan maçını izleyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ilginç bir şikâyet geldi

07 Kasım 2014 01:08

Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Beşiktaş'ın Partizan'ı 2-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi maçını izledi.

Siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, karşılaşmayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda izledi. 

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, stadın kapısında Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi tarafından karşılanan Gül, daha sonra siyah beyazlı yöneticilerle birlikte protokol tribününe çıkıp maçı seyretti.

Futbolseverlerin sevgi gösterileri arasında stattan ayrılan Gül, tam arabasına binerken bir Beşiktaş taraftarı yanına yaklaştı ve herkesi şaşırtan bir çıkış yaptı: "Sayın Cumhurbaşkanım bu Emre Belözoğlu'na kimse bir şey yapmayacak mı? Her maç bize küfür ediyor!"

Gül, taraftarın bu sözlerine gülümseyerek karşılık verdi.

ETİKETLER

abdullah gülbeşiktaşpartizanemre belözoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24