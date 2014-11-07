'Sayın Cumhurbaşkanım Emre Belözoğlu her maç bize küfür ediyor'

Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Beşiktaş'ın Partizan'ı 2-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi maçını izledi.

Siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, karşılaşmayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda izledi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, stadın kapısında Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi tarafından karşılanan Gül, daha sonra siyah beyazlı yöneticilerle birlikte protokol tribününe çıkıp maçı seyretti.

Futbolseverlerin sevgi gösterileri arasında stattan ayrılan Gül, tam arabasına binerken bir Beşiktaş taraftarı yanına yaklaştı ve herkesi şaşırtan bir çıkış yaptı: "Sayın Cumhurbaşkanım bu Emre Belözoğlu'na kimse bir şey yapmayacak mı? Her maç bize küfür ediyor!"

Gül, taraftarın bu sözlerine gülümseyerek karşılık verdi.