Sayılarla Türkiye'de kadın olmak

Türkiye'de 10 kadından 4'ü yaşadığı çevrede kendini güvende hissetmiyor, her 10 kadından 1'i okuma-yazma bilmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi açıkladığı verilerle, Türkiye'de kadın-erkek eşitliği...
08 Mart 2017 15:52
Türkiye'de 10 kadından 4'ü yaşadığı çevrede kendini güvende hissetmiyor, her 10 kadından 1'i okuma-yazma bilmiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi açıkladığı verilerle, Türkiye'de kadın-erkek eşitliği...
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