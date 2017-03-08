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BBC Türkçe

Sayılarla Türkiye'de kadın olmak

Türkiye'de 10 kadından 4'ü yaşadığı çevrede kendini güvende hissetmiyor, her 10 kadından 1'i okuma-yazma bilmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi açıkladığı verilerle, Türkiye'de kadın-erkek eşitliği...

08 Mart 2017 15:52

Türkiye'de 10 kadından 4'ü yaşadığı çevrede kendini güvende hissetmiyor, her 10 kadından 1'i okuma-yazma bilmiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi açıkladığı verilerle, Türkiye'de kadın-erkek eşitliği...

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