Sayıları yarım milyonu geçti



Yılın başından beri Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçan sığınmacıların sayısının 500 bini aştığı bildirildi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 1 Ocak'tan bu yana deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısını 515 bin olarak açıkladı.

Libya açıklarındaki kurtarma operasyonlarında sadece pazartesi günü toplam bin 100 sığınmacı kurtarılmıştı.

Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışanlardan 383 bininin Yunanistan üzerinden giriş yaptığı, İtalya'nın 129 bin kişiyle ikinci sırada yer aldığı bildirildi. UNHCR, yıl başından bu yana Avrupa yolunda denizde ölenlerin sayısını ise 2 bin 980 olarak açıkladı.

Avrupa'ya sığınmacı akınında son haftalarda yoğunlaşma gözlemleniyor. BM verilerine göre Avrupa'ya Akdeniz üzerinden kaçanların yüzde 54'ünü Suriyeliler oluşturuyor. Yunanistan'da karaya çıkanların ise yüzde 71'inin Suriyeli olduğu bildirildi.