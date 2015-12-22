Sayıları 1 milyonu geçti



Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre, altı Avrupa ülkesi Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Malta ve Kıbrıs'a ayak basan sığınmacı ve göçmenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Örgüt, sembolik bir dönüm noktası olan bu sayının geçilmesinde Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki savaş, yoksulluk ve baskıların etkili olduğunu belirtti.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan örgüt, bir eşik olarak kabul edilen 1 milyon sayısının pazartesi günü aşıldığını, bunun da göçmen ve sığınmacıların sayısında geçen yıla kıyasla dört katlık bir artışa tekabül ettiğini duyurdu. IOM, 800 bin kişinin Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçtiğini, bunlardan 455 binden fazlasının Suriye, 186 bin kadarının da Afganistan'dan geldiğine dikkat çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en derin mülteci krizinde Avrupa'ya geçmeye çalışırken Akdeniz'de boğulanların sayısının ise 3 bin 700 dolayında olduğu ifade edildi.