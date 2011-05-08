-SAYI KRALI RAKOCEVİC, BARCELONA'DA ÖDÜLÜNÜ ALDI İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde üçüncü kez sayı kralı olan Efes Pilsen'in başarılı oyuncusu Igor Rakocevic, bu akşam Barcelona'da ödülünü aldı. Dörtlü Final'de ilk gün karşılaşmalarının ardından bugün Minac-Palau Nacional'de düzenlenen tören ile ödülünü alan Rakocevic, üçüncü kez bu ödülü kazanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. 2006-07 ve 2008-09 sezonlarında da Avrupa Ligi'nin sayı kralı olan Sırp oyuncu, 17,21 sayı ortalaması ile bu sezon da ligde zirveyi bırakmamış ve üçüncü kez ''Alphonso Ford'' sayı krallığı unvanını kazanmıştı. Avrupa Ligi kulüp temsilcilerinin ve basının büyük ilgi gösterdiği törene Efes Pilsen Spor Kulübü'nden genel menajer Engin Özerhun katıldı.