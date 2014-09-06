‘Saygısızlık’ ettiği için tüm köy tecavüz edip öldürdü

Babasının traktör borcunu ödeyememesinden dolayı dövülmesine karşı gelen genç kıza, köyün ihtiyar heyeti 'yere tükürüp, tükürdüğünü yalama' cezası verdi. Genç kız cezayı kabul etmemesi üzerine önce tüm köyün tecavüzüne uğradı, daha sonra öldürüldü. Babanın şikayeti üzerine üç kişi tutuklandı.

Radikal’in haberine göre Genç kızın ailesinin Komünist Parti yanlısı olduğu, köyün ihtiyar heyetinin ise iktidardaki Trinamool Kongre Partisi’ni desteklediği ve cinayetin bu nedenle gerçekleşmiş olabileceği de belirtildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Jalpaiguri şehri yakınlarında bulunan bir köyde, köyün ihtiyar heyetine saygısızlık ettiği iddia edilen 16 yaşındaki bir genç kız, toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü.

Hindistan basını genç kızın aldığı traktörün borcunu ödeyemeyen babasının dövülmesini engellemek için köyün önde gelenlerine karşı geldiğini ve bu nedenle cezalandırıldığını öne sürdü.

İsmi basına açıklanmayan kızın davranışı nedeniyle önce “yere tükürüp, tükürüğünü yalama” cezasına çarptırıldığı ancak bunu yapmayı reddedince öldürüldüğü belirtildi.

Polis sözcüsü James Kujur konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Cesedi bulunan kızın babası, kızının tecavüze uğradığını ve öldürüldüğünü söyledi. Bu şikayet sonucunda üç kişi tutuklandı” dedi.

Genç kızın ailesinin Komünist Parti yanlısı olduğunu, köyün ihtiyar heyetinin ise iktidardaki Trinamool Kongre Partisi’ni desteklediği ve cinayetin bu nedenle gerçekleşmiş olabileceği de belirtildi.

Hindistan’da 2012 yılında 23 yaşındaki bir kadının Yeni Delhi’deki bir otobüste toplu tecavüze uğrayıp öldürülmesinin ardından tecavüz konusu Hindistan’ın gündemine oturdu ancak ağırlaştırılan cezalara rağmen ülkede sık sık benzer vakalar yaşanıyor.