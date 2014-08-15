Saygılı: Kadı'nın delil sayılan görüntüleri kadraja başkası girince suç oluyor

17 Aralık operasyonunu yürüten polis şeflerinden eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, haklarında ihraç kararı verilmesine neden olan Yasin El Kadı'nın Türkiye'ye girişinin yasak olduğu dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde buluşma görüntüleri hakkında konuştu.



Karşı gazetesinin yayımladığı ilgili haberi işaret eden Saygılı, "Kadı'nın görüntülerinin mahkeme tarafından delil sayılmasına rağmen kadraja başkası girdiğinde suç sayıldığını" savundu.

Saygılı, Karşı gazetesinin internet sitesinde yayınlanan görüntüler hakkında şunları yazdı:

"Karşı gazetesine teşekkür ediyorum. Siz ne cüretle bu görüntüleri alıp delil diye dosyaya koyarsınız diye ihraç olmuştuk. Emniyet hızını alamayıp bir daha ihraç edecek şimdi. Hala savcının delil olarak kabul ettiği görüntünün nasıl suç olabildiğini Roma Hukuku'na kadar araştırdık bulamadık. Araştırmaya devam. Ülkeye girişi yasak olan Yasin El Kadı'nın mahkeme kararıyla takibi delil oluyor ama kadraja başkası girince suç oluyor. Güvenlik kameralarının artık kimin görüntüsünü alabileceğini, kiminkini alamayacağını öğrenmesi lazım. Sonradan ayırmak zor oluyor."