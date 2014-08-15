T24 LogoT24 Logo
Gündem

Saygılı: Kadı'nın delil sayılan görüntüleri kadraja başkası girince suç oluyor

Eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, Yasin El Kadı, Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan'ın buluşma görüntüleri hakkında açıklama yaptı

15 Ağustos 2014 21:34

Arzu Yıldız

17 Aralık operasyonunu yürüten polis şeflerinden eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, haklarında ihraç kararı verilmesine neden olan Yasin El Kadı'nın Türkiye'ye girişinin yasak olduğu dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde buluşma görüntüleri hakkında konuştu.

Karşı gazetesinin yayımladığı ilgili haberi işaret eden Saygılı, "Kadı'nın görüntülerinin mahkeme tarafından delil sayılmasına rağmen kadraja başkası girdiğinde suç sayıldığını" savundu. 

Saygılı, Karşı gazetesinin internet sitesinde yayınlanan görüntüler hakkında şunları yazdı:

"Karşı gazetesine teşekkür ediyorum. Siz ne cüretle bu görüntüleri alıp delil diye dosyaya koyarsınız diye ihraç olmuştuk. Emniyet hızını alamayıp bir daha ihraç edecek şimdi. Hala savcının delil olarak kabul ettiği görüntünün nasıl suç olabildiğini Roma Hukuku'na kadar araştırdık bulamadık. Araştırmaya devam. Ülkeye girişi yasak olan Yasin El Kadı'nın mahkeme kararıyla takibi delil oluyor ama kadraja başkası girince suç oluyor. Güvenlik kameralarının artık kimin görüntüsünü alabileceğini, kiminkini alamayacağını öğrenmesi lazım. Sonradan ayırmak zor oluyor."

 

ETİKETLER

yakub saygılırecep tayyip erdoğanyasin el kadıhakan fidanmit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24