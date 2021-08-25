Saygı Öztürk yazdı: Sezgin Baran Korkmaz’ın cezaevinde esrarengiz ziyaretçileri

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan, ABD'nin talebi ile Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın ziyaretçilerine dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Avusturya'da, ülkemizde olduğu gibi cezaevi ziyaretlerinde katı bir kısıtlama yok. O yüzden, Korkmaz'ın ziyaretçileri eksik olmuyor” dedi.

Bugüne kadar yapılan duruşmalar, ‘İade’ amaçlı değil, tutukluluğunun kaldırılması yönündeki taleplerin ele alındığı duruşmalar olduğunu; Türkiye ve ABD'den dosyaların gelmesi üzerine bundan sonra hâkimin dosya üzerinde çalışıp iade yönünde karar vermesinin beklendiğini belirten Öztürk, duruşma tarihinin henüz belli olmadığını söyledi. “Korkmaz ifadesinde, hangi ülkeye gitmek istediğini de söyleyecek. Bu da tek başına yetmiyor. Mahkemenin vereceği karar, Avusturya Adalet Bakanlığı'nın da denetiminden geçecek. Yani olayın bir de siyasi yönü var” diyen Öztürk devamında şunları kaydetti:

“ABD tarafından sunulan iade dosyasında Korkmaz hakkında istenen hapis cezasını biz hep 225 yıl olarak biliyorduk. Meğer istenen hapis cezası 256 yılı buluyormuş. Dosya bilgilerine göre Korkmaz'ın sebep olduğu zarar ise 500 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.”

“En çok merak edilen konulardan birisi de Sezgin Baran Korkmaz'ın ziyaretçilerinin kim olduğu” diyen Öztürk, şöyle dedi:

“Avusturya'da, ülkemizde olduğu gibi cezaevi ziyaretlerinde katı bir kısıtlama yok. O yüzden, Korkmaz'ın ziyaretçileri eksik olmuyor. Kim bunlar? Ben de bilmiyorum. Ancak ziyaretçisinin eksik olmadığını ilgili makamdan öğrendim. Onlar için Korkmaz çok da önemli bir tutuklu değil. O yüzden ziyaretçi listesi bile tutmuyorlar.”

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