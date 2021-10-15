Saygı Öztürk'ten Basın İlan Kurumu'nun ilan cezasına tepki: Milletvekilinin eşinin yükselişini yazmayalım mı?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Trabzon milletvekilinin eşinin bürokraside hızla yükselişini kaleme aldığı yazısı için 100 bin liralık tazminat davası açıldığını ancak mahkemenin, “Hayır, yazılanlar doğrudur, bir suç yoktur” dediğini hatırlattığı bugünkü yazısında Basın İlan Kurumu’nun (BİK) söz konusu yazısı için Sözcü gazetesine ilan cezası verdiğini ifade etti. “Milletvekilinin eşinin yükselişini yazmayalım mı?” diye soran Öztürk, “BİK, özellikle muhalif olarak gördüğü gazetelere her fırsatta resmi ilan ambargosu uyguluyor” diye sitem etti.

Öztürk, “Bu ülkenin gençleri kamuya girebilmek için sınavlara katılırken, birilerinin çocuklarının, yakınlarının sınava katılmadan nasıl devlete girdikleri ve nasıl yükseldiklerini yazmayalım mı? Yani, vatandaşın hakkını, hukukunu korumayalım mı? Basın İlan Kurumu'nun bize yaşattığı olay, ‘Korumayın, haksız yükselmişse bile yazmayın’ anlamına geliyor. Vallahi ben gerçekleri yazmaya devam edeceğim. İleride bize ceza verenler haksızlığa uğrarsa onları da yazacağım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Öztürk yazısında Anadolu'nun bazı illerinde belediye başkanının haberlerinin gazetelerde, televizyonlarda yayımlanması için ihaleler açıldığını; tekliflerde belediye haberinin kaç televizyonda, gazetede yayımlanacağı yer aldığını kaydetti. Öztürk, şunları kaydetti:

“Bazı illerimizde, gazetelerin sahipleri, yönetici ve bazı yazarlarına ‘Danışman” diye maaş ödeniyor. O gazetelerde, o başkanın aleyhine haber yayımlanabilir mi? O televizyonlarda aleyhinde konuşulabilir mi? Anadolu'da çoğu kapanma ile karşı karşıya olan gazeteler birleşiyor. Örneğin Kayseri'de 12 yerel gazete tek gazeteye dönüştü.”

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