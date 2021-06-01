Saygı Öztürk: Sedat Peker’e Rize’de silah ruhsatını kim verdirdi?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Rize'de ruhsatlı silah almasında kimin etkili olduğu sorusunu irdeledi. Öztürk, "Sedat Peker’e Rize’de silah ruhsatını kim verdirdi?" diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e Bilecik'ten silah ruhsatı verildiğini belirtmesini, arkasından da “Bilecik'te kim var? Veli Küçük” demesini hatırlatan Öztürk, Küçük'ün kızı Avukat Zeynep Küçük'ün de silah ruhsatıyla babasının ilgisinin bulunmadığını açıklamasını da hatırlattığı yazısında şunları kaydetti:

"Peker, gözaltına alındığında, sorgucu, 'Sinir yapınız bozuk olduğu halde o dönem nasıl silah taşıma ruhsatı aldınız?' diye soruyor. Peker, soruyu şöyle cevaplandırıyor:

'Nüfusum her ne kadar Sakarya olsa da kendim aslen Rize'liyim. Dülgerler Köyü'nde ikametim vardır. O dönem pek medyatik değildim. Rize'de silah ruhsatı için can güvenliğinden müracaatta bulundum. 6 ay sonra ruhsatım çıktı. Ankara'ya gidip MKE'den Brasil Taurus marka 9 mm. Çapında 16'lı bir tabanca satın aldım.'

Peki, silah ruhsatı alması için Rize'de kim yardımcı oldu? Dosyasını incelettirildiğinde bakalım kim çıkacak…"

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